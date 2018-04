Merkel sichert Serbien weitere Unterstützung zu

BERLIN (Dow Jones)--Serbien kann bei seinen weiteren Reformbemühungen auf deutsche Hilfe setzen. Das Land fahre einen sehr mutigen Reformkurs, lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Besuch des serbischen Staatspräsidenten Aleksandar Vucic am Freitag in Berlin. Dies schlage sich auch in der wirtschaftlichen Entwicklung nieder. Deutschland wolle dazu beitragen, "überall, wo es möglich ist, Lösungen zu finden, sei es auch noch so schwer", versprach die CDU-Vorsitzende.

Merkel kündigte an, man wolle gerade auch in diesem Halbjahr einen sehr intensiven Dialog mit Serbien führen. Als Grund nannte sie die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft, die das Thema Westbalkan "sehr hoch auf die Tagesordnung gesetzt" habe. Es gehe dabei sowohl um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Serbien als auch um die Entwicklung in der Region insgesamt. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker habe mit seiner Westbalkan-Reise deutlich gemacht, wie sehr Europa an einer guten Entwicklung interessiert sei.

Konferenz im Mai

Im Mai wird es Merkel zufolge in Sofia eine Westbalkan-Konferenz mit den Mitgliedstaaten der EU geben. Im Juli werde in London ein Treffen im sogenannten Berlin-Format abgehalten.

Vucic verwies auf die zunehmend besser werdenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. 2017 habe der bilaterale Handelsumsatz fast 4,4 Milliarden Euro betragen. In diesem Jahr gebe es bereits eine Steigerung um 12,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Deutschland sei der größte Handelspartner seines Landes.

Die EU-Kommission hat den Westbalkan-Staaten die Perspektive auf einen Beitritt zugesichert. Eine Mitgliedschaft wird aber nur möglich sein, wenn die Länder die nötigen Reformen effektiv umsetzen und eine echte, dauerhafte Versöhnung hinbekommen.

April 13, 2018 07:19 ET (11:19 GMT)