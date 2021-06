Merkel sieht deutsche Wirtschaft glimpflich durch die Krise kommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in der Corona-Pandemie gelobt. Gleichzeitig hat sie die Notwendigkeit zum Auslaufen der Corona-Hilfen betont. Dies könne für viele Branchen ab Herbst möglich sein. "Wir können heute sagen, dass Deutschland vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen ist. Der Wiederaufschwung vollzieht sich relativ zügig, auch zügiger als in anderen Ländern Europas", erklärte Merkel auf dem auf dem Tag der Industrie in Berlin. "Das hat sehr viel mit der Widerstandfähigkeit oder wie man heute so schön sagt 'Resilienz' der deutschen Industrie zu tun."

Auch Staatshilfen hätten dabei geholfen, die Wirtschaft durch die Krise zu bringen. Merkel betonte, dass die aktuellen Überbrückungshilfen in der Corona-Pandemie, die für Unternehmen bis September verlängert wurden, nicht dauerhaft gezahlt werden könnten. "Wir müssen dann sehen, ob es der Zeitpunkt ist, dass wir diese Maßnahmen auslaufen lassen können. Für viele Branchen wird das möglich sein", sagte Merkel. "Vielleicht gibt es einige wenige, die noch nicht wieder zu ihrer gewohnten Tätigkeit zurückkehren könnten."

Sie betonte, dass Deutschland "solide öffentliche Finanzen" brauche. Nach der ausufernden Staatsverschuldung müsse man die öffentlichen Haushalte wieder in Ordnung bringen. Dies werde eine sehr schwierige Aufgabe werden.

Mit Blick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas mahnte Merkel zu mehr Anstrengungen. Dabei sei etwa bei der Mikrochip-Produktion Staatshilfen nötig, da die europäische Produktion weitaus teurer sei als etwa die in Asien.

Zur anstehenden Energiewende in Deutschland mahnte Merkel eine neue Prognose für den Stromverbrauch an. Wegen der Zunahme der Elektromobilität wird weithin mit einem steigenden Elektrizitätsbedarf gerechnet, der daher auch einen größeren Zubau an erneuerbaren Energieanlagen notwendig macht. Deutschland will neben dem Ausstieg aus der Atomenergie auch die Kohleverstromung beenden. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden.

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)