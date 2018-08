Merkel sieht im Grundsatz Übereinstimmung mit Maas zu USA

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich prinzipiell hinter die Position von Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Verhältnis zu den USA gestellt, jedoch Vorbehalte zu dessen Vorstellungen für ein unabhängiges europäisches Zahlungssystem gezeigt. Bei einer Pressekonferenz betonte Merkel, dass der Artikel "von seiner Grundstruktur her ein wichtiger Beitrag" sei.

Maas bringe darin zum Ausdruck, was sie mit anderen Worten schon gesagt habe, nämlich dass es eine Veränderung in den transatlantischen Beziehungen gebe und Europa mehr Verantwortung übernehmen müsse. An dem Beitrag im Handelsblatt, den sie "natürlich gelesen" habe, sei sehr wichtig gewesen, dass die Tür für die USA offen stehe. "Das war kein abgestimmter Artikel, sondern das ist seine Meinungsäußerung", stellte sie aber auch klar.

Was die Frage des unabhängigen Zahlungsverkehrs angehe, so stehe man im Umgang mit Iran vor einigen Problemen. Anderseits sei das Swift-Abkommen beim Kampf gegen die Terror-Finanzierung von entscheidender Bedeutung, gab Merkel zu bedenken. Deutschland brauche da eine enge Partnerschaft mit den USA, diese sei enorm wichtig und hilfreich. "Insofern wiegt das für mich auch sehr schwer."

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte bei einer anderen Pressekonferenz Übereinstimmungen von Maas mit der Position Merkels. "Der Artikel von Minister Maas hat vieles von dem beschrieben, was die gemeinsame Haltung der Bundesregierung gegenüber den USA ausmacht", sagte er. Es gebe "in den Grundgedanken viel Übereinstimmung". Maas habe in seinem persönlichen Beitrag die Frage nach mehr europäischer Verantwortung betont.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/stl/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 10:38 ET (14:38 GMT)