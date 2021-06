Merkel sieht im Quantencomputer Aushängeschild für Standort Deutschland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in dem ersten Quantencomputer in Europa, der am heutigen Dienstag im Südwesten Deutschlands eingeweiht wurde, ein "glänzendes Aushängeschild" des Hightech-Standortes Deutschland. Man müsse in dem Bereich aber weiter hart arbeiten, um mit der amerikanischen und chinesischen Konkurrenz mitzuhalten, denn der Rest der Welt schlafe nicht, so Merkel.

Als ultraschnelle Parallelrechner könnten Quantencomputer in verschiedensten Bereichen Leistungsschübe für mehr Wertschöpfung schaffen, insbesondere in Verbindung mit künstlicher Intelligenz, sagte Merkel bei der Einweihung des ersten kommerziellen Quantencomputers Europas im schwäbischen Ehningen.

"Das heißt nichts anderes, als dass Quantencomputing in unserem Bemühen um technologische und digitale Souveränität eine Schlüsselrolle spielen kann - und damit auch für Wachstum und Beschäftigung", so Merkel in ihrer Videoansprache.

Bei dem Quantencomputer handelt es sich um das erste Gerät des IBM-Konzerns außerhalb der USA. Der Computer wird mit der Fraunhofer-Gesellschaft operiert und soll im industriellen Kontext eingesetzt werden. Insgesamt ist Deutschland bei dem Quantencomputing im Rückstand zu den USA und China.

Merkel wies in diesem Kontext darauf hin, dass beide Länder hohe Summen in diese Quantentechnologie investierten. Deutschland, das in der Forschung zur Quantentechnologie zur Weltspitze gehöre, wolle das auch bleiben, so Merkel. Daher werde Deutschland bis zum Jahr 2025 zusätzlich 2 Milliarden Euro in diese Technologie investieren.

Ziel sei es, dass Wissenschaft und Wirtschaft ein Innovationsökosystem aufbauten, das sich gleichsam zu einer neuen industriellen Basis entwickle, so Merkel.

Quantencomputer können spezifische Berechnungen in nur wenigen Augenblicken durchführen, für die herkömmliche Computer hunderte, wenn nicht tausende Jahre Rechenzeit brauchen.

Der Quantencomputer rechnet dabei nicht mit Bits und ihren zugehörigen Werten 0 und 1, sondern nutzt so genannte Quantenbits (Qubits), die mehrere Werte gleichzeitig annehmen können. Damit erhofft man sich, mathematische Probleme in Rekordzeit zu lösen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2021 09:44 ET (13:44 GMT)