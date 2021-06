Merkel sieht internationalen "Epochenwechsel"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die Welt in einem "Epochenwechsel" und fordert Reformen in Deutschland, um bei neuen Technologien mit den USA und China mithalten zu können. "Mit der Pandemie werden auf der Welt die Karten noch mal neu gemischt. Die offenen Demokratien haben sich schwerer getan als die autokratischen Systeme. Wir haben mehr aufzuholen", sagte die CDU-Politikerin nach Teilnehmerangaben in der gemeinsamen Vorstandsvorsitzung von CDU und CSU, in der das gemeinsame Wahlprogramm der Unionsparteien beschlossen werden soll. Es sei daher wichtig, dass die Unionsparteien in ihrem Programm von einem Epochenwechsel sprächen.

Merkel betonte, die USA packten die aktuelle Situation mit einer "Wucht" an, die auch auf ihre Wirtschaft abziele. Der Epochenwechsel werde, so Merkel, getrieben durch Innovation und Digitalisierung .

Merkel verwies auf das chinesische Bruttoinlandsprodukt, das sich mehr als versechsfacht habe während das deutsche nicht einmal um das Anderthalbfache gestiegen sei. "China ist sehr erfolgreich trotz eines autokratischen Systems", gab Merkel zu bedenken. Europa sei hingegen an vielen Stellen nicht führend, wie etwa beim Quantencomputing, bei Chips oder in der Batterieforschung. Da müsse man ran, sagte die Bundeskanzlerin nach Informationen von Dow Jones Newswires.

Im Entwurf des Wahlprogramms, der Dow Jones Newswires vorliegt, heißt es im ersten Kapitel, dass sich Deutschland "inmitten eines weltweiten Epochenwechsels" befinde. "Die große wirtschaftliche Dynamik in Asien und der Aufstieg Chinas verändern das internationale Machtgefüge. Wir erleben die Missachtung des Völkerrechts und Regelbrüche durch bedeutende Staaten des internationalen Systems, und wir sehen, dass sich weltweit populistische Strömungen ausbreiten, auch in demokratischen Staaten", heißt es in dem Programmentwurf. Hinzu komme, dass neue Technologien nicht nur den Alltag bestimmten, sondern auch ein relevanter Faktor der internationalen Politik sei.

