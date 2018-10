Merkel sieht noch Chance auf rechtzeitiges Brexit-Abkommen

BERLIN (Dow Jones)--Die Voraussetzungen für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sind nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiterhin gegeben. Die Chance, rechtzeitig ein tragfähiges Abkommen hinzubekommen, "ist nach wie vor da", sagte Merkel am Mittwoch bei einer Regierungserklärung im Bundestag.

Fast 90 Prozent des Vertragstextes für ein Austrittsabkommen stünden bereits. Allerdings gebe es noch keinen Durchbruch in der Frage, wie die Grenze zwischen Irland und Nordirland in Zukunft behandelt werde. Merkel zufolge bereitet sich die Bundesregierung aber auch auf einen harten Brexit vor, also den Austritt Großbritanniens ohne Abkommen.

