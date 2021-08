Merkel telefoniert mit Biden wegen Afghanistan

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit US-Präsident Joe Biden über die Lage in Afghanistan gesprochen. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert in einer Mitteilung bekannt. Merkel habe dabei aus deutscher Sicht die Notwendigkeit betont, "möglichst vielen afghanischen Bürgerinnen und Bürgern, die Deutschland unterstützt haben, die Ausreise zu ermöglichen". Merkel und Biden vereinbarten Seibert zufolge weitere enge Zusammenarbeit, auch zwischen der Bundeswehr und amerikanischen Sicherheitskräften am Flughafen Kabul. "Sie waren sich einig, möglichst viele schutzbedürftige Menschen auszufliegen", erklärte der Regierungssprecher.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2021 13:02 ET (17:02 GMT)