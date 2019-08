Merkel und Draghi sprechen Dienstag über die Eurozone

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, wird am kommenden Dienstag zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Berlin kommen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Beide kämen "ja immer einmal wieder" zu einem regelmäßigen Austausch im Kanzleramt zusammen, um über Fragen der Eurozone zu sprechen. Nähere Details wollte er aber nicht nennen. "Der thematische Schwerpunkt der Treffen mit dem EZB-Präsidenten ist immer die aktuelle Situation der Eurozone", erklärte Seibert lediglich allgemein. Die Veranstaltung ist nach seinen Angaben nicht presseöffentlich.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2019 06:08 ET (10:08 GMT)