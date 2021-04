Merkel und Li am Mittwoch bei deutsch-chinesischen Konsultationen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang werden am Mittwoch die 6. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen stattfinden. Regierungssprecher Steffen Seibert erhofft sich von den Konsultationen Fortschritte bei zentralen Themen wie etwa der Umwelt- und Wirtschaftspolitik trotz Meinungsunterschiede in einigen Fragen. Wegen der Corona-Pandemie werden die 6. Konsultationen in digitaler Form abgehalten.

"Die deutsch-chinesischen Beziehungen wie auch die europäisch-chinesischen Beziehungen sind trotz Pandemie, trotz Reisebeschränkungen dynamisch, dicht, vielfältig", sagte Seibert auf einer Pressekonferenz. Der hochrangige, direkte Austausch zwischen den Ministern direkt und dann auch im Plenum ermöglichten "konkrete Fortschritte bei zahlreichen gemeinsamen Vorhaben".

Die Konsultationen werden alle zwei Jahre durchgeführt. Geplant sind bilaterale Gespräche zwischen Merkel und Li sowie eine Diskussionsrunde von beiden mit Vertretern der Wirtschaft. Im Zentrum der Konsultationen steht eine Plenarsitzung der Regierungschefs und der Minister. Zu möglichen Geschäftsabschlüssen von deutschen und chinesischen Unternehmen wollte sich Seibert nicht äußern.

Trotz dichter und vielfältiger Beziehungen gebe es natürlich nicht nur Meinungsverschiedenheiten, sondern auch Themen, die von den völlig unterschiedlichen Gesellschaftssystemen her rührten, betonte Seibert. "Unsere Haltung zu zahlreichen Fragen von Bürger- und Menschenrechten ist bekannt. Gleichwohl schätzen wir die Möglichkeit, die ein solches Format gibt, um konkrete Fortschritte bei Themen, die für beide Seiten wichtig sind - Umwelt, Klima, Wirtschaftsbeziehungen - zu erzielen", sagte Seibert.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2021 06:25 ET (10:25 GMT)