Merkel und Macron treffen sich Montag zu Gesprächen in Meseberg

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron werden am Montag in Meseberg zusammentreffen. Das kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch an. Bei dem ersten Treffen seit Beginn der Corona-Krise wird es im internationale Themen gehen, wie beispielsweise auch um den geplanten Wiederaufbaufonds für die Europäische Union, mit dem die von der Corona-Pandemie stark betroffenen Regionen und Branchen finanziell unterstützt werden sollen. Die EU will den Fonds beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juli besprechen.

Auch wird es bei der Zusammenkunft im Gästehaus der Bundesregierung um die rotierende EU-Ratspräsidentschaft gehen, die Deutschland am 1. Juli übernimmt. Merkel und Macron planen für Montag eine Unterrichtung der Presse.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2020 07:40 ET (11:40 GMT)