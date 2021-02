Merkel und Macron verurteilen Ausweisung von Diplomaten aus Russland

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Frankreich haben die Ausweisung deutscher, polnischer und schwedischer Diplomaten aus Russland scharf kritisiert. Diese Vorgänge seien "ungerechtfertigt", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Anschluss an eine virtuelle Sitzung des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates. Eine Einigung im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gab es zwischen Berlin und Paris nicht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte sich mit den drei von der Ausweisung betroffenen Ländern solidarisch. "Ich verurteile aufs Schärfste von Anfang bis Ende, was hier passiert ist", betonte Macron und erwähnte die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, dessen "schreckliche" Rückkehrbedingungen, seine Inhaftierung als auch den Umgang Moskaus mit den Diplomaten.

An dem digitalen Treffen hatten auch die Vertreter der Außen- und Verteidigungsressorts beider Länder teilgenommen. Zuletzt hatten sich Merkel und Macron im Oktober 2019 in Toulouse in diesem Format getroffen.

