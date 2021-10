Merkel und Xi beraten über G20-Treffen und Klimaschutz

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping haben am Mittwoch in einer Videoschalte nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin über den bevorstehenden G20-Gipfel und den Klimaschutz beraten.

Es sei auch um die Frage von Menschenrechten und das Investitionsabkommen der Europäischen Union mit China gegangen. Beide hätten zudem die Bedeutung des 50. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und China im 2022 betont.

Es habe sich um ein bilaterales "Abschiedsgespräch" gehandelt, weil pandemiebedingt kein persönliches Treffen möglich gewesen sei, teilte der Sprecher mit. Merkel hatte zum Abschluss ihrer 16-jährigen Amtszeit noch eine Reihe von Staaten besucht, zuletzt Israel am Wochenende. Die Kanzlerin und der Präsident werden Ende des Monats aber an dem G20-Gipfel in Italien teilnehmen - zumindest Merkel plant dabei auch vor Ort zu sein.