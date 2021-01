Merkel - US-Demokratie ist stärker als Randalierer

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich entsetzt über die Stürmung des US-Kapitols in Washington gezeigt und macht den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump dafür verantwortlich.

Trump habe "bedauerlicherweise" seine Niederlage bei der Wahl im November nach wie vor nicht eingestanden, sagte Merkel in Berlin. "Das hat die Atmosphäre bereitet, in der dann auch solche Ereignisse, solche gewalttätigen Ereignisse, möglich sind." Die Bilder hätten sie wütend und traurig gemacht. Die Grundregel der Demokratie sei, dass es nach Wahlen Gewinner und Verliere gebe. Die Vorkommnisse in Washington seien "kein Ausweisschild für gute demokratische Prozesse", kritisierte Merkel mit Blick auf die Wirkung in anderen Teilen der Welt.

Allerdings habe der Senat nun den Wahlsieg von Joe Biden bestätigt. Sie sei sehr erleichtert darüber, dies sei ein Zeichen der Hoffnung. "Diese Demokratie wird sich als viel stärker erweisen als die Angreifer und Randalierer", sagte sie. Die USA würden in weniger als zwei Wochen, "ein neues Kapitel ihrer Demokratie" eröffnen." Die Amtseinführung von Biden ist für den 20. Januar geplant.