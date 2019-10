Merkel verspricht "verlässliches" Monitoring beim Klimaschutz

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf die teils scharfe Kritik am Entwurf für das Klimaschutzgesetz reagiert und eine strenge Kontrolle der Etappenziele in Aussicht gestellt. Im Klimaschutzplan 2030 sei die regelmäßige Überprüfung "eine ganz entscheidende Frage", sagte Merkel bei einer Rede anlässlich der Eröffnung der Klima-Arena im baden-württembergischen Sinsheim. "Dieses Monitoring wird glasklar in dem Klimaschutzgesetz verankert sein." Ansonsten werde sie nicht zulassen, dass der Entwurf wie geplant am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werde. "Ich werde dafür Sorge tragen, dass es ein verlässliches und überprüfbares und transparentes Monitoring ist", sagte die Kanzlerin.

Umweltverbände und Opposition hatten heftige Kritik geübt, weil der am Samstag veröffentlichte Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht und die Rolle des unabhängigen Sachverständigengremiums für Klimafragen reduziert. Der Rat dürfe nur noch berichten und keine eigenen Vorschläge für weitere Klimaschutzmaßnahmen machen, so die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Das Ministerium begründete den Schritt mit einer höheren Effizienz und der Tatsache, dass bereits das Umweltbundesamt jährlich Daten zur Treibhausgasemission veröffentliche. Auch auf verbindliche Klimaschutzziele für die Jahre 2040 und 2050 habe der Entwurf vollständig verzichtet, kritisierte die DUH.

Merkel erklärte, es habe in den vergangenen Wochen "eine unglaubliche Kontroverse" über das Klimaschutzprogramm gegeben. Deutschland habe sich verpflichtet, Klimaneutralität im Jahr 2050 zu erreichen. Dies sei "ein sehr ambitioniertes", aber auch "richtiges Ziel", sagte die CDU-Politikerin. "Jetzt geht es darum, schrittweise dieses Ziel zu erreichen." Dennoch hielten manche Menschen dies noch nicht für ambitioniert genug. "Wir werden uns alle im Bundesrat in der zweiten Kammer wieder begegnen", erklärte sie mit Blick auf das noch kommende Gesetzesverfahren.

In den nächsten Monaten werde eine Reihe von Gesetzen aus den Eckpunkten für das Klimaschutzprogramm 2030 verabschiedet, versprach Merkel, darunter zur energetischen Gebäudesanierung, zur Luftverkehrssteuer und anderen Maßnahmen. Die Regierung werde versuchen, diese dann "ganz schnell" umzusetzen.

Mit den Maßnahmen wüssten die Menschen, dass in den kommenden Jahren Verhaltensänderungen stattfinden müssten. "Da ist das zentrale Element die Bepreisung." Zwar hätten auch hier Wissenschaftler gefordert, sehr stark einzusteigen. Die Koalition aber sei überzeugt, "dass man etwas langsamer einsteigen sollte, aber gegebenenfalls nachsteuern muss, wenn wir unsere Jahresscheiben nicht erreichen", so Merkel.

Mit dem Klimaschutzgesetz will die Bundesregierung das Ziel festschreiben, dass die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringert werden. 2040 sollen es mindestens 70 Prozent, 2050 mindestens 95 Prozent sein. Zudem soll 2050 ein Gleichgewicht zwischen verbleibenden Treibhausgasemissionen und dem Abbau von Treibhausgasen aus der Atmosphäre erreicht werden, die sogenannte Netto-Treibhausgasneutralität - etwa durch Aufforstung oder Speicherung von CO2.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)