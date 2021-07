Merkel warnt vor schnellem Anstieg der Corona-Infektionen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor einem sprunghaften Anstieg der Corona-Neuinfektionen gewarnt und die Bevölkerung zu einer Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen und mehr Impfungen aufgefordert. Die Infektionszahlen stiegen derzeit "mit einer deutlichen und, wie ich finde, auch Besorgnis erregenden Dynamik", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz. "Wir haben ein exponentielles Wachstum", erklärte sie. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir in weniger als zwei Wochen jeweils eine Verdopplung haben."

Es führe kein Weg daran vorbei, dass die Vorsichtsregeln weiter beachtet würden, und auch regelmäßiges Testen müsse wieder verstärkt eine wichtige Rolle spielen, insbesondere zum Schulbeginn. Schlüssel zur Überwindung der Pandemie sie aber das Impfen. Merkel warb erneut ausdrücklich dafür. "Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein", betonte sie. "Eine steigende Impfquote ändert auch die Möglichkeit, höhere Inzidenzen zu bewältigen, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten", hob sie hervor.

Das Robert-Koch-Institut entwickle derzeit Szenarien, wann unter welcher Annahme für die Impfquote diese Belastungsgrenze erreicht werde. Für Wünsche nach einer baldigen Konferenz mit den Ländern zeigte sich Merkel offen. "Es wird gegebenenfalls sowieso noch einmal eine Ministerpräsidentenkonferenz geben, wenn die Schadenserhebung abgeschlossen ist", sagte sie mit Blick auf die jüngste Flutkatastrophe. "Das könnte dann auch ein geeigneter Zeitpunkt sein, um auch über Corona und die sich ergebende Situation zu sprechen."

Zur Fluthilfe verwies Merkel auf die am Vortag beschlossene Soforthilfe, für die der Bund zunächst 200 Millionen Euro zugesagt hat. "Wir haben auch deutlich gemacht, wenn das nicht ausreicht, wird dieser Betrag natürlich auch aufgestockt", bekräftigte sie. In den nächsten Tagen und Wochen werde mit den Länderchefs auch die Ausgestaltung eines möglichen Aufbaufonds besprochen, kündigte die Kanzlerin an.

