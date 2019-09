Merkel will an Waffenexportstopp für Saudi-Arabien festhalten

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will an dem Moratorium für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien festhalten.

"Ich sehe keine Voraussetzungen für eine veränderte Haltung der Bundesregierung", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin. Die Bundesregierung habe ihre Position an die Entwicklung des Jemen-Konfliktes geknüpft, in den Saudi-Arabien involviert ist. Die Entwicklung in Jemen zeige, dass man dringend an einer politischen Lösung arbeiten müsse, sagte Merkel. Zuvor hatten CDU-Politiker für eine zumindest teilweise Aufhebung des bis 30. September terminierten Waffenembargos plädiert. Die SPD lehnt dies ab. In Regierungskreisen hatte es bereits am Montag geheißen, das Waffenembargo werde verlängert.