Merkel will bei G7-Gipfel über Pandemie und Wirtschaft sprechen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Freitag an dem virtuellen Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer (G7) teilnehmen. Schwerpunkt der Beratungen werde die Stärkung der multilateralen Zusammenarbeit etwa der Welthandelsorganisation (WTO) oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf der Grundlage der gemeinsamen Werte sein, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auch gehe es um Fragen der Pandemiebekämpfung und der wirtschaftlichen Erholung.

Für die Bundeskanzlerin stünde im Vordergrund, wie die G7 wieder mehr Verantwortung für globale Herausforderungen übernehmen könne. Auch gehe es um die Pandemie, die wirtschaftliche Lage und den Handel sowie um globale Umweltfragen und um die Situation in Afrika.

Bei der Bekämpfung der Pandemie wolle Merkel ansprechen, "wie die globale Reaktion darauf noch wirkungsvoller gestaltet werden" könne, so Seibert mit dem Hinweis auf die globale Pandemieinitiative ACT-Accelerator und die Impfplattform Covax.

Der reguläre G7-Gipfel soll vom 11. bis 13. Juni in Carbis Bay, Cornwall stattfinden.

February 15, 2021 06:05 ET (11:05 GMT)