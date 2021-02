Merkel will digitale Bildung voranbringen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will angesichts der Erfahrungen in der Corona-Krise deutliche Fortschritte bei digitalen Lerninhalten und digitaler Bildung mit einer neuen Initiative voranbringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) sowie Digitalisierungs-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) wollten dazu am Montag bei einer Auftaktveranstaltung der "Initiative digitale Bildung" mit Experten über Perspektiven und Anforderungen an die Bildung in einer digitalen Welt reden, gab Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt.

Der Onlinedialog startet nach seinen Angaben um 13 Uhr. Ziel der von Merkel und Karliczek ins Leben gerufenen Initiative sei es, "diese digitale Bildung in unserem Land weiter auszubauen, ihr einen deutlichen Schub zu geben", erklärte Seibert. "Die Pandemie hat uns allen deutlich vor Augen geführt, welch hohe Bedeutung solche digitalen Lehr- und Lernangebote haben - sie hat uns auch vor Augen geführt, wo wir noch nicht das erreicht haben im Interesse von Schülern und Lehrern, was wir erreichen wollen."

Allerdings sei in der Pandemie schon ein "deutlicher Schub" geschehen, meinte der Regierungssprecher. Dies solle nun fortgesetzt werden, denn es sei wichtig, Lernen, Lehren und Ausbilden mit digitalen Angeboten weiter zu entwickeln und auch die digitalen Kompetenzen der Bevölkerung "in der Breite zu stärken".

