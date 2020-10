Merkel will für globale Nachhaltigkeitsziele werben

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei einer Rede am kommenden Dienstag auf die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele drängen. Ab 10 Uhr nimmt sie an der virtuellen Jahreskonferenz des Europäischen Nachhaltigkeitsnetzwerks (ESDN) teil, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer erklärte. Die Veranstaltung wird vom Bundesumweltministerium im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft ausgerichtet.

October 09, 2020 08:18 ET (12:18 GMT)