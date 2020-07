Merkel will Konferenz zur Zukunft Europas anstoßen

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Ratspräsidentschaft plant eine Konferenz zur Zukunft Europas. "Ich plädiere für eine Konferenz, die sich auf wenige Themen konzentriert und mit konkreten Ergebnissen aufwartet", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anlässlich ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Dazu habe sie bereits mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli gesprochen. Ein solches Format müsse Bürger in verschiedenen Mitgliedsstaaten zusammenführen.

Eine Zukunftskonferenz hatte die Europäische Kommission bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen und viele Ideen vorgelegt. Merkel betonte, Themen der Debatte sollten etwa die Lehren aus der Coronavirus-Krise oder die Stärkung von Europas Souveränität im Gesundheitssektor sein.

Auch über grundsätzlichere Reformen in der Außenpolitik denkt die Kanzlerin nach. "Während der deutschen Ratspräsidentschaft wollen wir außerdem unsere Überlegungen dazu fortführen, ob wir in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik am Einstimmigkeitsprinzip festhalten wollen oder nicht", sagte sie. Fortschritte forderte sie auch in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. "Wir müssen uns gemeinsam dieser humanitären und politischen Aufgabe stellen."

