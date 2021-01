Merkel will Lockdown noch einmal verschärfen - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland steht nach einem Bericht der Bild-Zeitung vor einer weiteren massiven Lockdown-Verschärfung. Demnach will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommende Woche, möglicherweise am 20. Januar, in einer vorgezogenen Ministerpräsidentenkonferenz die bestehenden Maßnahmen im ganzen Land vereinheitlichen. Dazu gehörten Kontaktbeschränkungen, die Schließung von Schulen und Kitas. Auch Ausgangssperren sind demnach im Gespräch. Ein Regierungssprecher konnte zu dem Bericht auf Anfrage keine Auskunft geben.

Grund sei die Angst vor einer Ausbreitung der britischen Corona-Mutation, schrieb das Blatt weiter. Auch weitere Maßnahmen seien im Gespräch, so die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Dies sei aber noch nicht endgültig entschieden, hieß es demnach. Im Verkehrsministerium werde bereits geprüft, welche Konsequenzen für Mobilität und Logistik ein kompletter Shutdown des Landes hätte. Man arbeite daran, trotzdem die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wollte sich laut der Zeitung auf Anfrage dazu nicht äußern.

