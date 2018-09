Merkel will Maaßen entlassen - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen einem Zeitungsbericht zufolge entlassen. Wie die Zeitung Die Welt am Montag unter Berufung auf Koalitionskreise weiter berichtete, sei Merkel der Auffassung, Maaßen sei nicht mehr tragbar, weil er sich in die Tagespolitik eingemischt habe. Merkel beziehe sich dabei auf Äußerungen von Maaßen in der Bild-Zeitung. Der Behördenleiter hatte darin angezweifelt, dass es in Chemnitz tatsächlich zu Hetzjagden gegen Flüchtlinge und ausländisch aussehende Mitbürger gekommen sei.

Laut Welt hat Merkel führenden Mitgliedern ihrer Koalition am Wochenende in Telefonaten signalisiert, dass die Ablösung des Geheimdienstchefs in jedem Fall erfolgen soll. Auch unabhängig davon, wie sich der als Dienstherr zuständige Innenminister Horst Seehofer (CSU) dazu stelle. Noch am vergangenen Donnerstag hatte Maaßen hingegen nach Informationen von Welt vor einer Gruppe von Unionsabgeordneten erklärt: "Horst Seehofer hat mir gesagt, wenn ich falle, dann fällt er auch."

