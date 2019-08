Merkel will mit Johnson über 'friktionsfreien' Brexit sprechen

SCHKEUDITZ/LEIPZIG (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit dem britischen Premierminister Boris Johnson darüber reden, wie ein "möglichst friktionsfreier" Austritt Großbritanniens aus der EU erreicht werden kann. Das sagte Merkel am Mittwoch bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz am Flughafen Leipzig/Halle. Die CDU-Politikerin verwies in diesem Zusammenhang auf die Abkühlung der Wirtschaft, auch durch internationale Handelskonflikte und den Brexit: "Wir müssen um unser Wirtschaftswachstum kämpfen."

Wirtschaftsverbände haben wiederholt vor großen Belastungen auch für die deutsche Wirtschaft gewarnt, falls es einen ungeregelten Brexit geben sollte. Merkel kommt am Mittwochabend in Berlin mit Johnson zusammen./hoe/DP/jha