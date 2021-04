Merkel will sich bei Unionskanzlerkandidaten raushalten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien kann keiner der beiden Kandidaten auf eine öffentliche Unterstützung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel bauen.

"Ich wollte, will und werde mich da heraushalten", erklärte Merkel am Dienstag auf eine Frage, ob der anhaltende Wettkampf zwischen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder die Union beschädige.

Söder hatte am Sonntag seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur erklärt. Diesen hatte er an eine Unterstützung durch die CDU geknüpft. Allerdings haben sich die Spitzengremien der CDU am darauffolgenden Montag für Laschet ausgesprochen. Söder hält dennoch an seinen Ambitionen fest. Er verwies auf seine deutlich besseren Umfragewerte und will die K-Frage auch vom Stimmungsbild in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU sowie in den CDU-Landesverbänden abhängig machen.

Söder und Laschet werden an Dienstagnachmittag in der Sitzung der Unionsfraktion erwartet.

