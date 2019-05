Merkel will sich für Weber als Kommissionschef einsetzen

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich vor dem EU-Gipfel hinter die Kandidatur von EVP-Fraktionschef Manfred Weber für das Amt des Kommissionspräsidenten gestellt.

"Es wird heute ein erster Austausch, bei dem ich mich als Mitglied der EVP für Manfred Weber einsetzen werde", sagte Merkel am Dienstag in Brüssel. Auf dem Treffen werde sich die Diskussion um den Vorschlag des Rates für einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten drehen. Sie werde appellieren, dass die Staats- und Regierungschefs Handlungsfähigkeit bewiesen und noch vor der ersten Sitzung des Europäischen Parlaments einen Vorschlag unterbreiteten.

Dafür bleibe noch viel Zeit, da Ende Juni der nächste reguläre Gipfel angesetzt sei, sagte Merkel. "Ich freue mich als Kanzlerin einer großen Koalition in Deutschland, dass alle Koalitionspartner das Thema Spitzenkandidat unterstützen." Zuvor trafen sich in Brüssel die Spitzen der Fraktionen im EU-Parlament erstmals nach der Wahl am Sonntag zu Beratungen. Sie konnten sich nicht auf einen Kandidaten für den Posten des Präsidenten der EU-Kommission einigen. Allerdings pochen sie darauf, dass nur einer der Spitzenkandidaten der Europawahl den Vorsitz der Kommission übernehmen darf. Eine Festlegung auf den EVP-Spitzenkandidaten Weber gab es nicht. Die EVP wird auch im neuen Parlament die stärkste Fraktion stellen.