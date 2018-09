Merkel will strenge CO2-Vorgaben für Autos auf EU-Ebene verhindern

Von Christian Grimm

BERLIN/IMMENDINGEN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angels Merkel (CDU) will die deutsche Autoindustrie vor zu harten Vorgaben der EU für Verbrauch und Kohlendioxidausstoß bewahren. Zwar müsse die Autoindustrie ihren Anteil am Klimaschutz leisten, aber die Vorschriften müssten auch realisierbar sein, sagte die Kanzlerin bei der Eröffnung eines Prüf- und Technologiezentrums der Daimler AG in Immendingen. "Ich glaube, dass mit dem Vorschlag der (EU-)Kommission eine gute Grundlage auf dem Tisch liegt", meinte die CDU-Vorsitzende.

Sie stelle dich damit gegen ihre Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und den Umweltausschuss des Europäischen Parlaments, die den Herstellern strenge Auflagen machen wollen.

Der Umweltausschuss sprach sich jüngst für eine Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes von Neuwagen um 45 Prozent bis 2030 gegenüber dem Vergleichsjahr 2021 aus. Die Vorgabe soll am Ausstoß aller Fahrzeuge eines Herstellers festmachen. Zudem plädieren der Abgeordneten für ein Zwischenziel von 20 Prozent bis 2025. Die Parlamentarier gehen damit über den Vorschlag der EU-Kommission hinaus. Sie will festschreiben, dass Autos und Lieferwagen 30 Prozent weniger Kohlendioxid bis 2030 in die Luft blasen.

Schulze wiederum hatte sich sogar dafür stark gemacht, den Ausstoß bis 2030 um die Hälfte zu drücken. Der Autoindustrie geht selbst der moderatere Vorschlag der Kommission zu weit. Machbar sei bis 2030 allenfalls eine CO2-Reduktion um 20 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2018 09:53 ET (13:53 GMT)