Merkel will trotz Absage weiter für EU-Gipfel mit Putin werben

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel will trotz der Absage des EU-Gipfels an ein Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin weiter für eine solche Begegnung werben. Die ablehnende Haltung der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union "betrübt mich etwas", sagte Merkel zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Denn das zeige, "dass wir untereinander noch nicht so viel Vertrauen haben wie nötig ist", um zu wissen, dass die EU dort selbstbewusst und auch klar auftreten könne.

Deutschland und Frankreich hatten die anderen EU-Staaten mit ihrem Vorstoß zu einem Spitzentreffen mit Putin überrascht. Besonders aus osteuropäischen Ländern hatte es Widerstand zu solch einer Begegnung gegeben. "Wir können ja nicht davon ausgehen, dass das ein freundschaftliches Gespräch ist", so Merkel zu dem möglichen Spitzentreffen. Trotzdem sollte man in einer Arbeitsweise weiter miteinander reden können. Dies täte man auch im Normandie-Format, wo Deutschland gemeinsam mit Frankreich einen Betrag zur Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts leisten wolle. Daher seien angesichts europäischer Differenzen mit Moskau Gespräche als EU mit Russland sinnvoll. "Dafür würde ich schon werben. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit", sagte Merkel.

June 25, 2021 09:07 ET (13:07 GMT)