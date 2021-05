Merkel wirbt für Ratifizierung des Investitionsabkommens EU-China

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für Europas Ratifizierung des Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China geworben. Bei aller Kritik an Menschenrechtsfragen in China halte sie das Investitionsabkommen dennoch für ein wichtiges Vorhaben, von dem beide Seiten profitieren könnten. Die Beziehungen zu China seinen im Zusammenhang von Werte und Interessen "sehr vielschichtig", sagte Merkel in einer Rede auf einer Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zuvor hatte Europäische Kommission entschieden, den Ratifikationsprozess für das Investitionsabkommen mit China auszusetzen.

Es gebe "natürlich erhebliche Kritik" an der Menschenrechtssituation in China, sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf die Behandlung der muslimischen Minderheit, der Uiguren, in China und der Situation in Hongkong. In den Beziehungen zu China müsste die ganze Bandbreite an Themen angesprochen werden, wozu neben der Menschenrechten auch Rechtsstaatsfragen und die "Tatsache einer guten wirtschaftlichen Kooperation und offener Märkte" gehöre.

"Auch das chinesische Investitionsabkommen mit der EU halte ich in diesem Zusammenhang für etwas, was trotz aller Schwierigkeiten, die jetzt sicherlich bei der Ratifizierung auftreten, doch für ein sehr wichtiges Unterfangen", so Merkel. Denn durch dieses Abkommen bekäme Europa mehr Reziprozität beim Marktzugang, man habe Festlegungen über die Einhaltung von Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation getroffen und man habe sich auf die Kennzeichnung von regionalen Produkten verständigt. Dies seien "Grundsätze eines Handels, wie er sozusagen zu beiderseitigem Vorteil dann auch entwickelt werden kann", erklärte Merkel.

Brauchen China bei Klima und Handel

Deutschland habe ein Interesse daran, dass sich ein großes Land wie China gut entwickele, die Menschen zu Wohlstand kämen und dass ein Land wie China eingebunden sei in die multilaterale Ordnung. "Wir werden weder den Klimawandel noch WTO-Fragen ohne und gegen China lösen können", sagte Merkel mit Blick auf die internationalen Klimaziele und die Welthandelsorganisation WTO. Die Europäische Kommission hat jüngst den Ratifizierungsprozesses des Abkommens ausgesetzt, nachdem China Einreiseverboten gegen zehn EU-Politiker und Wissenschaftler verhängt hat. Zuvor hatte die Europäische Union (EU) wegen Menschenrechtsverletzungen Chinas in der Uiguren-Provinz Xian-Jiang gegen vier chinesische Politiker Sanktionen verhängt.

China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, Deutschland rangiert an vierter Stelle. Neben den Vereinigten Staaten war China im Jahr 2020 der wichtigste Abnehmer deutscher Exporte. Der Handel zwischen beiden Ländern hat sich nach dem coronabedingten Einbruch im vergangenen Frühjahr zuletzt erholt. Im Februar stiegen die deutschen Exporte nach China im Jahresvergleich um 25,7 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro.

