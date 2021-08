Merkel - Einsatz in Afghanistan war nicht umsonst

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Entwicklung in Afghanistan als bitter, furchtbar und als Tragödie bezeichnet.

In einer Regierungserklärung im Bundestag betonte sie am Mittwoch zugleich aber, dass der 20-jährige Einsatz der Bundeswehr und der Nato-Staaten nicht umsonst gewesen sei. Merkel kündigte an, dass Deutschland 500 Millionen Euro an humanitärer Hilfe bereitstellen und sich auch nach einem Ende der Evakuierung über den Flughafen in Kabul um die Rettung von Menschen vor den Taliban kümmern werde. FDP, AfD, Linke und Grüne übten scharfe Kritik an der Bundesregierung und forderten personelle Konsequenzen.

Der Bundestag soll im Laufe des Tages ein Mandat beschließen, das den seit der vergangenen Woche laufenden Evakuierungseinsatz der Bundeswehr von bis zu 600 Soldaten nachträglich billigen soll. Eine breite Mehrheit gilt als sicher, weil etwa auch die FDP und die Grünen dem Mandat zustimmen wollen.

Redner aller Parteien forderten weitere Hilfe für von den radikal-islamischen Taliban bedrohten Afghanen. "Wir setzen die Evakuierung so lange wie möglich fort", sagte Kanzlerin Merkel mit Blick auf die Entwicklung am Flughafen Kabul. Ohne die USA sei dies aber nicht möglich, sagte sie mit Hinweis auf die Debatte, ob die USA den Flughafen über den 31. August hinaus offen halten. Die Taliban lehnen dies ab. Man habe in den vergangenen Tagen mehr als 4600 Menschen ausgeflogen. "Wir scheuen nicht davor zurück, Gespräche mit den Taliban zu führen, um etwas von dem, was den Menschen in Afghanistan in den letzten 20 Jahren zugute gekommen ist, bewahren zu können und um nach der Evakuierung weiter Menschen zu schützen", sagte Merkel. Unkonditionierte Absprachen mit den Taliban dürfe es aber nicht geben.

Sowohl Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warfen der Bundesregierung ein "Desaster" vor, weil man die afghanischen Ortskräfte alleingelassen habe. Linke und Grüne hätten bereits im Juni dazu aufgefordert, die Ortskräfte auszufliegen, betonten beide. Baerbock sprach von schweren Versäumnissen der Außen-, Finanz-, Innen- und Kanzleramtsminister sowie der Verteidigungsministerin. FDP-Chef Christian Lindner forderte ebenso wie Baerbock einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung - wobei die Grünen noch in dieser Legislaturperiode ein Votum wollen. Auch der Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alexander Gauland, kritisierte die Regierung wegen des Einsatzes in Afghanistan scharf.

"Wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt, auch wir in Deutschland", sagte die Kanzlerin. Sie verwies auf ein Dilemma, in dem die Regierung gesteckt habe. Man habe zwischen 2013 und August 2021 bereits mehr als 1000 gefährdete Ortskräfte und deren Familien ausgeflogen, sagte sie. Aber man habe sich in dieser Zeit gegen eine Evakuierung etwa der Mitarbeiter in der Entwicklungszusammenarbeit entschieden, weil man damit der afghanischen Bevölkerung geschadet hätte. Merkel sagte mit Blick auf die Kritik der Opposition, dass es im Nachhinein leicht sei, "mühelos alles exakt zu wissen". "Wir konnten aber nicht hinterher und im Nachhinein entscheiden."

Sie verteidigte wie andere Redner der Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD den Afghanistan-Einsatz. Zum einen sei verhindert worden, dass nach 2001 wieder Terrorakte von Afghanistan aus geplant worden seien, betonte sie. Zum anderen habe der Einsatz der afghanischen Zivilbevölkerung in vielen Lebensbereichen sehr geholfen.