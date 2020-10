Merkel: Wollen weitere Märkte in Asien erschließen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht weitere Perspektiven für den Außenhandel in Fernost. "Wir wissen um die weiter wachsende globale Bedeutung der Märkte in der Asien-Pazifik-Region", sagte Merkel in einer Grußbotschaft für die Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft. Derzeit gingen etwa drei Viertel der deutschen Asienexporte nach Ostasien, die Hälfte allein nach China. Daher "bieten sich noch viele Möglichkeiten der Diversifizierung und Erschließung weiterer Märkte" in der gesamten Region, betonte sie.

Merkel erklärte, die Bundesregierung werde sich im weiteren Dialog mit den Partnern auch für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in den Wirtschaftsbeziehungen einsetzen. "Dabei geht es etwa um Gleichbehandlung und Transparenz, um Rechtssicherheit und den Schutz geistigen Eigentums." Anfang September hatte die Bundesregierung auch in ihren Indo-Pazifik-Leitlinien ihr Interesse an der Region bekundet.

