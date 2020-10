Merkel wünscht US-Präsidenten Trump baldige Genesung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem US-Präsidenten Donald Trump und seiner Frau über Twitter Genesungswünsche überbracht. Ihr Regierungssprecher Steffen Seibert zitierte Merkel auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, sie sende "all meine guten Wünsche".

"Ich hoffe, dass sie ihre #Corona-Infektion gut überstehen und bald wieder ganz gesund sind", sagte Merkel laut Seibert. Anders als Trump nutzt Merkel keinen eigenen offiziellen Twitter-Kanal, um mit der Öffentlichkeit direkt zu kommunizieren.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte auf der Regierungspressekonferenz, die Bundeskanzlerin wünsche dem Prädienten, dass er die Erkrankung "möglichst gut und ohne Folgen übersteht".

"Dieser Wunsch gilt selbstverständlich für alle Menschen in Deutschland, in den USA, auf der ganzen Welt, die sich mit dem Virus infiziert haben", so Demmer.

Trump und seine Frau Melania gaben am Freitag bekannt, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben. Beide befinden sich in Quarantäne.

