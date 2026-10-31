Merry Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Merry Electronics veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,47 TWD gegenüber 2,33 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,16 Prozent auf 12,97 Milliarden TWD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,12 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net