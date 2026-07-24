Merz äußert sich am Vormittag zur Kabinettsumbildung

24.07.26 07:09 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz wird sich am Vormittag zur geplanten Kabinettsumbildung äußern. Das Bundeskanzleramt kündigte für 9.00 Uhr ein Statement des CDU-Politikers in Berlin an.

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Nach dem Wechsel an der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion baut Merz die Bundesregierung und die Parteiführung um. Sein Personalpaket fällt umfangreicher aus als zuvor von vielen erwartet. Dass der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei den zurückgetretenen Fraktionschef Jens Spahn ablösen soll, hatte Merz schon am Mittwoch angekündigt.

Das sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die weiteren Veränderungen, die der Kanzler plant:

* Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll auf Freis Posten im Kanzleramt wechseln.

* Für sie soll CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Gesundheitsminister werden.

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* Linnemanns Posten als CDU-Manager soll die bisherige Schatzmeisterin der Partei, Franziska Hoppermann, übernehmen.

* Der bisherige Parlamentarische Staatssekretär im Digitalministerium, Philipp Amthor (CDU), soll den Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt ablösen.

Eine offizielle Bestätigung für die Personalien, über die auch andere Medien berichteten, gab es bislang nicht. Ob zu den genannten Personalien noch weitere hinzukommen, war offen./sku/DP/mis