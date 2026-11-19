BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Russland zu einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine aufgerufen. "Es ist Zeit, die Waffen niederzulegen", sagte er nach dem bisher größten Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen im Berliner Kanzleramt. Bei dem Treffen demonstrierten 40 Länder ihre Unterstützung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland.

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Merz verwies auf die schwere Beschädigung der Brücke von Kertsch zur russisch besetzten Krim und viele Kriegstote: Allein im Oktober habe Russland 50.000 Soldaten verloren. Das sei eine Zahl, die die USA in fast zwanzig Jahren Vietnamkrieg verloren hätten.

Der Bundeskanzler betonte, bei dem Gipfel habe man sich auf mögliche Friedensgespräche vorbereitet. An denen sollten die Ukraine, Russland, die Vereinigten Staaten und Europa teilnehmen.

Die Koalition der Willigen unterstütze die Ukraine nicht, um den Krieg zu verlängern. "Wir wollen diesen Krieg beenden. Wir leisten unseren Beitrag, damit sich die Ukraine wirkungsvoll verteidigt, solange sie es muss", sagte er. "Wir leisten diese Beiträge, um Friedensverhandlungen überhaupt erst zu ermöglichen und sie aus einer Position der Stärke herauszuführen."

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An den Beratungen in Berlin nahmen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sowie zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs teil./jr/DP/jha