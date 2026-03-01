DAX22.953 +2,6%Est505.647 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +3,5%Nas22.110 +2,1%Bitcoin61.519 +4,8%Euro1,1632 +0,6%Öl101,2 -7,7%Gold4.496 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt hoch -- US-Börsen steigen -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Bitcoin & Co., Siemens Energy, Equinor, DroneShield, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie reduziert Verluste: Starke Zahlen - Dividende unverändert - Fokus auf Rüstung Salzgitter-Aktie reduziert Verluste: Starke Zahlen - Dividende unverändert - Fokus auf Rüstung
Bitcoin-Killer Quantencomputer? Neues Whitepaper zeigt, wann es für Krypto wirklich gefährlich wird Bitcoin-Killer Quantencomputer? Neues Whitepaper zeigt, wann es für Krypto wirklich gefährlich wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz begrüßt vorläufigen Verzicht auf US-Kraftwerksangriffe im Iran

23.03.26 15:24 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßt Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einem vorläufigen Verzicht auf angedrohte Angriffe gegen Kraftwerke im Iran. "Ich bin dankbar, dass er heute gesagt hat, dass er das noch einmal um fünf Tage verschiebt und jetzt auch die Möglichkeit für unmittelbare und direkte Kontakte mit der iranischen Führung eröffnet", sagte Merz in Berlin. "Ich habe ihm angeboten, dass wir in jeder Hinsicht dabei behilflich sind. Wir verfügen über gute Kontakte in die gesamte Region."

Wer­bung

Merz erläuterte, er habe Trump in einem Telefonat am Sonntag seine Bedenken im Hinblick auf die zunächst angekündigten Angriffe vorgetragen. Trump gab am Montag auf seiner Plattform Truth Social bekannt, er habe angeordnet, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf die Energieinfrastruktur zu fliegen. Die zuvor gesetzte Frist wäre in der Nacht zu Dienstag ausgelaufen.

Bemühungen um schnellen Waffenstillstand

Merz sagte nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien mit Blick auf den weiter andauernden Iran-Krieg der USA und Israels: "Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir über gemeinsame Maßnahmen sprechen." Es gelte, miteinander alles zu tun, um so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand in der Region zu kommen. "Das ist im Augenblick schwierig. Das ist auch nicht ohne das Einverständnis von Israel möglich." Aber diese Gespräche gebe es./sam/DP/men