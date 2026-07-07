Merz bei Nato-Gipfel: 'Wir haben geliefert'

09:39

ANKARA (dpa-AFX) - Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Verbündeten hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erneut auf die deutliche Steigerung seit dem letzten Gipfel in Den Haag verwiesen. "Wir haben geliefert", sagte er vor der Arbeitssitzung beim Gipfeltreffen in Ankara. Die meisten europäischen Staaten hätten ihre Anstrengungen im Verteidigungsbereich erheblich verbessert.

Werbung

Vor dem Gipfel hatte Trump die Verteidigungsausgaben wichtiger Verbündeter wie Deutschland, Großbritannien und Italien als "lächerlich" bezeichnet, sich dabei aber nach deutschen Angaben auf veraltete Zahlen berufen. Die Bundesregierung hat der Nato für das laufende Jahr einen Betrag von 124,7 Milliarden Euro gemeldet. Dies entspricht einer Steigerung um 25,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Innerhalb der Nato geben damit nur die USA mehr Geld für Verteidigung aus. Beim Gipfel ist die Lastenverteilung im Bündnis ein Hauptthema.

Der Kanzler betonte auch, dass von dem Gipfel mit neuen Milliardenzusagen an die Ukraine ein klares Signal an Russland ausgehen werde. "Russland hat keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen. Sie werden die Kriegsziele nicht erreichen", sagte er. "Und je schneller wir diesen Krieg beenden, umso besser ist es für Europa, umso besser ist es für Russland, und umso besser ist es für den Frieden in der Welt."/mfi/DP/mis