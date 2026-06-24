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Merz: Bei Nato-Treffen 'Geist von Ankara' wecken

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BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt ungeachtet anhaltender Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Europäern auf ein Signal der Einigkeit beim Nato-Gipfel in der Türkei. "Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken", sagte der CDU-Chef in Berlin vor seinem Abflug zum Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen: Wir bauen eine europäischere Nato, damit die Nato transatlantisch bleiben kann", ergänzte Merz, der von seiner Ehefrau Charlotte begleitet wird.

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Zur Ankündigung von Kanadas Premierminister Mark Carney zur Beschaffung von bis zu zwölf U-Booten des Kieler Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) sagte Merz, dies sei "einer der größten, wenn nicht der größte Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland". Er fügte hinzu: "Das ist nicht nur wirtschaftlich eine schöne Nachricht, das ist auch eine gute Nachricht für unsere gemeinsame Sicherheit." Das U-Boot-Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt.

Zum Auftakt des Gipfels setze man damit ein starkes Zeichen für die transatlantische und die europäische Zusammenarbeit, sagte Merz. Das strategische Vorhaben binde Kanada, Deutschland und Norwegen für Jahrzehnte als Partner im nordatlantischen Raum und fuße auf gemeinsamen Interessen und Werten. Er hoffe auf einen guten Nato-Gipfel und eine gute Fortsetzung der transatlantischen Zusammenarbeit mit einem deutlich gestärkten europäischen Pfeiler, sagte der Kanzler./bk/DP/jha

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09:46 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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