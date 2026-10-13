Merz beim Arbeitgebertag

13.10.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Dienstag am Arbeitgebertag teil. Hauptthema dürfte der weitere Reformkurs der Bundesregierung sein - nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas. Merz wird am Morgen zum Auftakt des Arbeitgebertags in Berlin erwartet.

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Wirtschaftsverbände zeigten sich zuletzt ungeduldig. Sie drängen darauf, dass von der Koalition angekündigte Vorhaben schnell umgesetzt werden. Dazu gehören eine Rentenform, Flexibilisierungen auf dem Arbeitsmarkt und der Abbau von Bürokratie.

Merz sagte am Montag, der designierte neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) übernehme offene Gesetzgebungsvorhaben, von denen er hoffe, dass sie jetzt schnell im Kabinett verabschiedet werden.

Ursprünglich sollte auch Bas auf dem Arbeitgebertag reden - sie trat aber am Montag mit sofortiger Wirkung als Arbeitsministerin und SPD-Chefin zurück. Beim Arbeitgebertag im vergangenen Jahr war Bas nach Aussagen zur Finanzierung der Rente ausgelacht worden./hoe/DP/stw