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Merz berät mit EU-Kollegen über Vorgehen in der Arktis

BERLIN/ROVANIEMI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und mehrere andere europäische Staats- und Regierungschefs sowie EU-Vertreter beraten ab Sonntag in Finnland über ihre Strategie für die geopolitisch immer wichtiger werdende Arktis. "Die Europäische Union hat ein direktes Interesse an ihrer Stabilität, Sicherheit und nachhaltigen Entwicklung", sagte der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo, der zu dem zweitägigen EU-Arktis-Gipfel in Rovaniemi eingeladen hat, vorab laut einer Mitteilung.

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Bei dem Spitzentreffen in Rovaniemi, der Hauptstadt von Lappland, soll es um Wirtschafts-, Umwelt- und Verteidigungsfragen gehen. Aus Brüssel werden unter anderem Ratspräsident António Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas erwartet. Durch den Klimawandel schmilzt das Eis in der Arktis schneller. Neue Schifffahrtsrouten und Zugänge zu Rohstoff entstehen. China und Russland sind in der Region aktiv.

Der Gipfel beginnt am Sonntagabend mit einem Arbeitsessen. Am Montag sind ein Besuch eines Stützpunkts der finnischen Luftwaffe und die Arbeitssitzung geplant. Zum Abschluss soll es eine Pressekonferenz geben.

Ebenfalls erwartet wird die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die sich mit Besitzansprüchen von US-Präsident Donald Trump auf Grönland konfrontiert sieht. Trump argumentiert, dass Dänemark die riesige Arktisinsel nicht vor Russland und China schützen könne. Das weitgehend autonome, aber zum Königreich Dänemark gehörende Territorium ist wegen seiner militärstrategischen Lage, aber auch wegen der dort vermuteten Bodenschätze interessant./lkl/DP/zb

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