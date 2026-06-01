DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 +0,5%Nas26.366 ±-0,0%Bitcoin56.843 +0,6%Euro1,1590 -0,2%Öl79,53 +0,2%Gold4.358 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX schließt wenig bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Softbank, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter BMW-Aktie rot: Kräftige Prognosesenkung wegen China-Schwäche und Iran-Konflikt zieht auch Mercedes runter
Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind Bitcoin zurück über 65.000 US-Dollar: Top 10 Crypto ETP von finanzen.net im Aufwind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz bescheinigt Trump: Auf allen Positionen einsetzbar

17.06.26 17:22 Uhr

ÉVIAN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz bescheinigt Donald Trump sowohl Talente als Angreifer wie als Verteidiger. Nachdem der CDU-Chef Trump zu dessen 80. Geburtstag ein Trikot in den Farben der Fußball-Nationalmannschaft geschenkt hatte, wurde er am Rande des G7-Gipfels im französischen Évian in einem ARD-Interview gefragt, auf welcher Position der Präsident zu gebrauchen sei. "Trump kann auf fast allen Positionen spielen", antwortete der Bundeskanzler.

Auf eine ergänzende Frage, ob Trump eher Angreifer oder Verteidiger sei, fügte er hinzu: "Beides." Merz hatte Trump am Rande einer G7-Arbeitssitzung mit einem Geschenk passend zur Fußball-WM überrascht. Der US-Präsident erhielt ein Trikot mit dem Spielernamen Trump und der Nummer 47. Der Republikaner ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, wo derzeit - wie auch in Kanada und Mexiko - die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird.

Merz: WM-Spiel gegen Elfenbeinküste wird nicht mehr so leicht

Der Kanzler würdigte das von der deutschen Nationalmannschaft mit 7:1 gewonnene erste Turnierspiel gegen Curaçao als fantastischen Start in die WM. Das nächste Spiel gegen die Elfenbeinküste an diesem Samstag werde schon mehr so leicht werden, sagte er. Mit 7:1 werde die deutsche Mannschaft nicht durch das ganze Turnier gehen. "Aber nach dem, was ich gesehen und wie ich auch die Mannschaft beurteilt habe, hat die deutsche Mannschaft eine große Chance, sehr weit zu kommen in diesem Turnier."

Es gebe aber "eine große Zahl von Gegnern, die sehr, sehr stark sind. Und deswegen: von Spiel zu Spiel, die Daumen sind gedrückt", sagte der Kanzler./bk/DP/stk