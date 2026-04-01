DAX24.460 -1,0%Est505.990 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 -1,9%Nas24.337 -0,5%Bitcoin64.117 +1,8%Euro1,1775 +0,4%Öl94,19 +1,9%Gold4.813 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 ITM Power A0B57L Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street stabil -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus
Top News
US-Seeblockade: Verwirrung um neue Gespräche zwischen USA und Iran - Einigung bleibt in weiter Ferne US-Seeblockade: Verwirrung um neue Gespräche zwischen USA und Iran - Einigung bleibt in weiter Ferne
Henkel-Aktie im Minus: Ausblick berücksichtigt laut CEO Nahostkrise "noch nicht umfassend" Henkel-Aktie im Minus: Ausblick berücksichtigt laut CEO Nahostkrise "noch nicht umfassend"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Beziehungen zu Brasilien zuverlässig wie ein VW Käfer

20.04.26 16:29 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz wünscht sich Beziehungen zu Brasilien mit der Zuverlässigkeit wie ein VW Käfer. In der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Hannover erinnert der CDU-Vorsitzende daran, dass das erste VW-Werk außerhalb Deutschlands in Brasilien gebaut worden sei. Von 1953 an wurden dort der VW Käfer und der VW Bus gebaut.

"Der Käfer ist ein Sinnbild unserer industriellen Partnerschaft", sagte Merz in der Pressekonferenz zu den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen. "So verlässlich, wie der Käfer über Jahrzehnte über die Straßen rollte, so verlässlich wünsche ich mir unsere Partnerschaft und unsere Zusammenarbeit."/sk/DP/stw