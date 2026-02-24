DAX24.904 -0,4%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,54 +0,1%Gold5.171 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, MTU, FedEx im Fokus
Top News
Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant
MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Merz: 'Das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal'

24.02.26 07:57 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut den Zusammenhalt der Europäer beschworen. "Seit vier Jahren ist jeder Tag und jede Nacht für die Ukrainerinnen und Ukrainer ein Albtraum. Und nicht nur für sie, sondern für uns alle. Denn der Krieg ist zurück in Europa", schrieb Merz auf der Plattform X. "Nur mit gemeinsamer Stärke werden wir ihn beenden. Denn das Schicksal der Ukraine ist unser Schicksal."/wn/DP/stk