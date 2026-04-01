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Merz: Deutschland ist zuverlässiger Partner beim Klimaschutz

22.04.26 15:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um den weltweiten Klimaschutz hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Staatengemeinschaft die zuverlässige Unterstützung Deutschlands zugesagt. "Deutschland steht als Partner für Sie alle bereit", betonte er beim Petersberger Klimadialog in Berlin und bekannte sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. "Wir brauchen eine Klimapolitik, die multilateral, ambitioniert und effektiv ist." So bekomme man öffentliche Unterstützung und halte die Wirtschaft wettbewerbsfähig.

Effektive und vorausschauende Klimapolitik hänge von der Verknüpfung von Klima-, Wirtschafts-, Energie- und Innovationspolitik ab, sagte Merz. "Wo immer wir hier erfolgreich sind, wird Klimapolitik gleichzeitig eine Politik für weltweite Sicherheit und weltweiten Wohlstand."

Die industrielle Transformation der Wirtschaft stehe im Mittelpunkt der heutigen Diskussionen und biete eine große Palette an Chancen, sagte der Kanzler. Zugleich warnte er: "Klimaschutz darf die industrielle Basis in Deutschland und in unseren Ländern nicht gefährden. Eine Transformation, die zu Deindustrialisierung führt, wird nicht die Zustimmung der Menschen finden."/sk/DP/jha