DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2700 -5,4%Nas22.590 -1,3%Bitcoin55.275 -3,3%Euro1,1823 +0,2%Öl72,58 +2,4%Gold5.250 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen im Rückwärtsgang -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, AIXTRON im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenausklang folgt auf Bilanzflut: DAX zeigt sich nach Inflationsdaten letztlich behauptet Ruhiger Wochenausklang folgt auf Bilanzflut: DAX zeigt sich nach Inflationsdaten letztlich behauptet
BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: 'Diplomatie mit Russland derzeit aussichtslos'

27.02.26 20:06 Uhr

VOLKMARSEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hält ein Mehr an Diplomatie mit Russland derzeit für aussichtslos. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei kein Krieg alleine gegen die territoriale Integrität des Landes, sagte Merz bei einer Wahlkampf-Veranstaltung der hessischen CDU in Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) vor gut 2.000 Besuchern. "Das ist ein Krieg gegen die gesamte politische Ordnung Europas."

Wer­bung

"Das, was Putin versucht, ist nicht nur die Ausdehnung Russlands nach Westen, sondern Putin versucht zu zerstören, was an Demokratie und Rechtsstaat an seiner Grenze droht zu entstehen." Forderungen nach mehr Diplomatie wies Merz zurück. "Was sollen wir denn noch mehr machen an Diplomatie als das, was wir seit mehreren Monaten machen?", fragte er. "Wir bieten doch jede Form eines Gespräches an, bis hin zu einem Gespräch auch mit der russischen Staatsführung." Er habe nur eine Vorbedingung. "Wenn wir sprechen, wenigstens dann müssen die Waffen schweigen."

Die Antwort von Russlands Präsident Wladimir Putin auf Diplomatie seien Bombardements mit Angriffen auf Kinderkrankhäuser, Altenheime, die zivile Infrastruktur und die Energieinfrastruktur. Das zeige, dass Diplomatie im Augenblick keinen Erfolg haben könne. "Wir müssen uns wehren und wir müssen die Ukraine beschützen gegen diese Aggression", betonte Merz.

Der Kanzler startete gemeinsam mit Hessens Ministerpräsident Boris Rhein die heiße Phase des Kommunalwahlkampfes. Es war der erste Wahlkampfauftritt von Merz in dem Bundesland seit dem Bundestagswahlkampf.

Wer­bung

Kommunalwahlen Mitte März

Bei den Kommunalwahlen Mitte März können fast 4,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Hessen erstmals seit fünf Jahren wieder ihre Gemeinde- und Kreisparlamente bestimmen. Laut Landeswahlleitung geht es um die Mandate in den 21 Kreistagen sowie den kommunalen Parlamenten von 421 Städten und Gemeinden./nis/DP/he