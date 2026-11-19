BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Krieges und die Gesprächsbereitschaft Europas zu einer Mitwirkung daran betont. "Wir wissen, dass dieser Krieg nur endet, wenn es eine diplomatische Lösung gibt", sagte er nach dem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin.

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"Aber dieser Krieg muss enden mit einer Ukraine, die ihre territoriale Integrität bewahrt, die starke Sicherheitsgarantien auf ihrer Seite hat und die vor allem eingebettet ist in europäische Sicherheit", betonte der Kanzler.

Gespräche auf neutralem Boden

Man sei "selbstverständlich bereit", mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über diese Themen zu sprechen. Das könnte zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschehen. "Dass wir da nach Orten suchen, wo sie auf neutralem Boden stattfinden können, das dürfte offensichtlich sein", sagte Merz.

Rund 40 Staaten unterstützen die Ukraine in der Koalition

Die "Koalition der Willigen" wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr rund 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Am Gipfel in Berlin nahmen 26 Staats- und Regierungschefs teil, außerdem die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war nach Berlin gereist./sk/DP/jha