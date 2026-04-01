DAX23.755 -1,4%Est505.879 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -3,4%Nas22.817 +0,8%Bitcoin61.699 +1,2%Euro1,1704 +0,4%Öl96,86 +0,2%Gold4.794 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX schließt im Minus -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Broadcom, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger? BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger?
DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz: Entlastung bei weiter steigenden Spritpreisen

09.04.26 16:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz stellt Bürgern und Unternehmen keine schnellen Entlastungen wegen der hohen Spritpreise in Aussicht. Die Bundesregierung sei "in engstem Dialog", man solle aber nicht mit kurzfristigen Entscheidungen rechnen, sagte der CDU-Chef in Berlin. Sollten die Preise entgegen der aktuellen Entspannungssignale weiter und dauerhaft deutlich steigen, werde die Regierung aber handeln. "Wir werden dann mit gezielten Entlastungen reagieren", versprach Merz.

Über mögliche Maßnahmen gebe es in der Bundesregierung noch keine Einigkeit. Er erwarte, dass Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gemeinsam Vorschläge machten, betonte Merz. Dabei müsse gelten, dass der Bund Bürger und Unternehmen nicht vor jeder Verwerfung schützen könne.

Bisher sind Klingbeil und Reiche völlig unterschiedlicher Meinung zur Frage, welche Entlastungen zielführend sein könnte. Merz betonte: Wenn es Entlastungen gebe, müssten diese direkt und gezielt bei Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Es dürfe keine Eingriffe in den Markt geben, die zu Versorgungsengpässen führten - wie es Preisdeckel in anderen europäischen Ländern getan hätten./tam/DP/men