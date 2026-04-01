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Merz fliegt zur Hormus-Konferenz nach Paris

15.04.26 17:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fliegt an diesem Freitag zu den Beratungen über eine mögliche Militärmission zur Absicherung der Straße von Hormus nach einem Ende des Iran-Kriegs nach Paris. Die physische Teilnahme des CDU-Chefs an der teilweise als Videoschalte geplanten Konferenz wurde der Deutschen Presse-Agentur aus deutschen Regierungskreisen in Berlin bestätigt.

Die Konferenz wurde von Frankreich und Großbritannien initiiert. Auch der britische Premierminister Keir Starmer wird in der französischen Hauptstadt erwartet. Wer sonst noch alles teilnimmt, ist noch unklar.

Ziel der Konferenz am Freitagnachmittag ist es, die Arbeiten an einem "koordinierten, unabhängigen und multinationalem Plan" zur Sicherung der internationalen Schifffahrt nach dem Iran-Krieg voranzutreiben, wie ein Sprecher Starmers sagte. Die kriegführenden Länder USA, Israel und der Iran sind nicht dazu eingeladen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Konferenz bereits am Montag angekündigt. Bei dem Einsatz werde es sich um eine "strikt defensive Mission" handeln, die starten solle, "sobald die Situation es ermöglicht". Macron hatte zuletzt von einem guten Dutzend Länder gesprochen, die sich an einer solchen Initiative beteiligen wollten./mfi/DP/jha