Merz fordert CSU-Ergebnis von mehr als 40 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Politiker Friedrich Merz verlangt mit Blick auf die Bundestagswahl ein Ergebnis von mehr als 40 Prozent der CSU in Bayern. "Wenn wir die Bundestagswahl gewinnen wollen, dann müssen wir in ganz Deutschland über 30 Prozent erreichen", sagte Merz der Bild-Zeitung. "In Bayern gut 40 Prozent. Davon sind wir zurzeit weit entfernt, leider auch in Bayern. Wir werden uns gemeinsam sehr anstrengen müssen."

Zu Anmerkungen des CSU-Vorsitzenden Markus Söder gegen CDU-Chef Armin Laschet sagte Merz: "Er ist offenbar besonders stolz auf Bayern. Als Bewohner des Landes Nordrhein-Westfalen erlaube ich mir aber den Hinweis, dass wir zurzeit mindestens genauso gut dastehen wie Bayern. Wir sind ein bisschen bescheidener im Auftreten, müssen uns aber nicht verstecken."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 09:55 ET (13:55 GMT)