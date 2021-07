Merz fordert Schulöffnungen unabhängig von neuer Corona-Welle

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker und frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz fordert, die Schulen im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie offen zu lassen. "Wir wissen doch noch gar nicht, was wir da durch den wiederholten Lockdown alles angerichtet haben. Ganz gleich, ob die vierte, fünfte, sechste oder siebte Welle kommt: Lasst die Schulen auf!", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Der Großteil der Bevölkerung sei bis Herbst geimpft und damit auch gegen die Delta-Variante geschützt. "So bald wie möglich sollten wir auch Kinder und Jugendliche impfen", so der CDU-Politiker. Merz mahnte, die Politik habe auch die Aufgabe, hin und wieder einmal etwas Zuversicht zu vermitteln. Im Sommer 2021 gebe es keine Veranlassung für Panik./bg/DP/zb