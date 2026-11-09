09.11.26 08:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum 37. Jahrestag des Mauerfalls zum Schutz von Freiheit und Demokratie in Deutschland und Europa aufgerufen. In einem X-Post erinnerte er an alle drei Ereignisse, für die der 9. November steht: die Reichspogromnacht, in der die Nazis 1938 eine Welle der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung auslösten, die Ausrufung der Republik 1918 und den Fall der Berliner Mauer 1989.

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"Der 9. November steht für die dunkelsten und die glücklichsten Stunden unserer Geschichte: für Antisemitismus und Verfolgung, für den Beginn der Demokratie und den Fall der Mauer", so Merz. "Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich. Schützen wir sie - in Deutschland und Europa."

Am Nachmittag will der Kanzler zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) an einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob in München teilnehmen./wn/DP/zb